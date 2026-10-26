Багатонаціональна бригада НАТО в Латвії проведе найбільші навчання за свою історію

З 26 жовтня по 8 листопада багатонаціональна бригада НАТО в Латвії проведе наймасштабніші на сьогодні військові навчання з розгортання сил Resolute Reforger 2026".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено, у навчаннях візьмуть участь близько 3000 військовослужбовців та 1000 одиниць військової техніки.

З 26 жовтня по 2 листопада військовослужбовці та військова техніка бригади переміщатимуться автомобільними та залізничними шляхами з Адазької військової бази та військової бази Цери до місць проведення навчань в Огрському, Єкабпілському, Айзкраукльському, Даугавпілському, Алуксненському, Балвському, Гулбенському, Мадонському, Резекненському та Аугшдаугавському краях, а також у Резекні.

Під час навчань підрозділи бригади виконуватимуть завдання з розгортання сил, постачання, управління та зв’язку, а також удосконалюватимуть співпрацю з Національними збройними силами. Мета навчань – перевірити здатність бригади переміщувати, забезпечувати та координувати підрозділи на великих відстанях.

Командир бригади полковник Девід Брассар підкреслює, що навчання дозволять продемонструвати здатність розгортати боєздатні сили на великих відстанях, забезпечувати їхні дії в польових умовах, а також ефективне управління, контроль і зв’язок.

З 4 по 8 листопада підрозділи приведуть до ладу території, використані для навчань, і повернуться на військові бази.

Раніше повідомлялось, що військово-повітряні сили Франції та Великої Британії вперше провели спільні ядерні навчання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше підкреслював, що потенційна європейська "ядерна парасолька" має бути доповненням до наявного ядерного щита США.