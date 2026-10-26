У Чехії тисячі людей вийшли на протест проти планів уряду щодо суспільних ЗМІ

У неділю, 25 жовтня, у столиці Чехії тисячі людей вийшли на демонстрацію проти планів урядової коаліції скасувати ліцензійні збори за телебачення та радіо.

Про це пише ČTK, передає "Європейська правда".

Демонстрація під гаслом "Руки геть від ЗМІ" відбулася на Староміській площі в Празі. Її організувала громадська ініціатива "Мільйон моментів за демократію".

Протестувальники виступили проти законопроєкту, який передбачає скасування ліцензійних зборів для Чеського телебачення та Чеського радіо, переведення їхнього фінансування до державного бюджету.

"We've had enough!" was the chant at a protest in central Prague this afternoon. The Czech government is ending the license fee system for public broadcasters Czech TV and Czech Radio, hobbling them financially and, critics say, increasing likelihood of political interference. https://t.co/5J2C5H02qR – Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) October 25, 2026

Учасники тримали чеські прапори й плакати з написами "Ми не віддамо ЗМІ" та "Руки геть від ČT та ČRo". Також лунали заклики до відставки прем'єр-міністра.

Мирна акція завершилася близько 17:30 виконанням національного гімну, а учасники підсвітили площу мобільними телефонами.

Фото: ČTK

Czech national anthem performed from Old Town Square in Prague during the protest against government plans to replace public media license fees with direct state funding 🇨🇿 https://t.co/Zs2zzlWbk6 – 𝓔𝓶𝓲𝓵𝔂 💎 (@em_mls) October 25, 2026

Протести відбулися й в інших містах Чехії. Зокрема у Брно зібралися близько 4 тисяч людей, менші демонстрації відбулися в місті Ліберець та Чеських Будейовицях.

У Їндржихув-Градеці на протест вийшли близько 300 людей, а в Гумполеці – приблизно 40.

Організатори заявили, що хотіли продемонструвати підтримку незалежних суспільних медіа не лише у великих містах, а й у невеликих громадах.

Законопроєкт наразі пройшов перше читання в парламенті.

Зазначимо, 23 жовтня ввечері поліція Праги вступила в сутички з протестувальниками біля будівлі Палати депутатів, мітингарі намагалися проникнути до будівлі.

Хвиля протестів через ініційовані зміни до фінансування суспільних мовників почалася ще у квітні, до неї долучилися багато звичайних громадян.

21 червня в Празі тисячі людей вийшли на марш, щоб висловити протест проти запланованої чеським урядом реформи.