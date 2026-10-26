Зеленський анонсував зустріч України, США, ЄС і НАТО в Брюсселі

На 27-28 жовтня у Брюсселі планується зустріч президента України Володимира Зеленського, генсека НАТО Марка Рютте, а також представників Євросоюзу та США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю ТСН розповів сам Зеленський.

За його словами, планують обговорити питання безпеки, гарантії для України та ініціативи щодо завершення розв'язаної РФ війни.

Президент нагадав, що минулого тижні в Осло відбулися не лише переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом за участю президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, а й перемовини у значно ширшому колі – за участю радників лідерів Великої Британії, Франції, Італії з питань безпеки, а також керівника кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорна Зайберта.

Зараз, отримавши від Віткоффа інформацію про його перемовини з російським правителем Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі, планується зустріч у ширшому форматі.

"Ми мали бриф від американців, і зараз вони хочуть вже не бриф, а широко говорити про безпеку, про гарантії, про ЄС і участь. І хочуть зустріч на цьому тижні вже в Брюсселі. Американці, Україна, ЄС на рівні президента і НАТО на рівні генсека НАТО. І я не знаю, чи буде ще хтось в цій зв'язці в Брюсселі… І таку зустріч ми плануємо вже вівторок-середа (27-28 жовтня. – Ред.)", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 23 жовтня президент Володимир Зеленський поспілкувався зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа та заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд щодо завершення війни РФ проти України планують провести у першій половині листопада.

За інформацією джерел в уряді США, наступний раунд переговорів між делегаціями США, України та Росії може відбутися в Абу-Дабі або Швейцарії.