WSJ: у Трампа за підтримки РФ і Китаю просувають Віктора Орбана на посаду генсека ООН

Адміністрація президента США просуває кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку Китаю і Росії.

Про це йдеться у редакційному матеріалі видання The Wall Street Journal, яке посилається на джерела, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, США не тільки підтримали колишнього прем’єра Угорщини у рішенні взяти участь у перегонах, а й запропонували йому цю ідею.

Один зі співробітників Держдепартаменту при адміністрації Трампа визнає, що на перший погляд це звучить божевільно. Однак, судячи з попередніх переговорів із Вашингтоном, Росія та Китай підтримують цю ідею, і план полягає в тому, щоб Орбан став їхнім спільним кандидатом.

Як повідомили офіційні особи зі США та ще однієї країни, коли США, Росія та Китай прагнуть однієї й тієї ж мети в Раді безпеки ООН, вони, як правило, її досягають.

Представник Держдепартаменту нарахував вісім голосів у Раді безпеки, які "без проблем" підтримують Орбана, та ще 10 голосів із 15 членів Ради, якими можна було б заручитися.

Один з американських посадовців заявив, що Орбан – "ідеальний кандидат для консерваторів, які підтримують рух MAGA".

Багато в чому це пов’язано з його діями проти масової міграції, ліберальних НУО, а також лівоорієнтованих судів і преси, йдеться у матеріалі.

Крім того, як зазначає видання, Орбан часто вступав у конфлікт з Європейським Союзом, а його прокитайська орієнтація ніколи не підривала його імідж захисника західної цивілізації.

Очікується, що якщо Орбан висуне свою кандидатуру на посаду в ООН, президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс його підтримають, хоча, за словами джерела, обізнаного з процесом, з оголошенням про це чекають до закінчення проміжних виборів у США.

Американські посадовці насамперед зв’язалися з Орбаном, щоб оцінити його зацікавленість у цій посаді в ООН. Вони з’ясували, що він налаштований позитивно, хоча й із застереженнями.

Решта кандидатів на посаду генерального секретаря, за словами представника другої країни, здебільшого є "секретарями" – з досвідом роботи в міжнародній бюрократії або за лаштунками дипломатії. Орбан же був би "генералом".

Варто зазначити, що нещодавно прем’єр Іспанії Педро Санчес наголосив на необхідності реформувати ООН та посилити механізми відповідальності, щоб зупинити уряди й сили, які руйнують міжнародні правила.

Заклики до скасування права вето в Раді безпеки ООН звучать уже давно, особливо у зв’язку повномасштабного вторгнення Росії до України. Зокрема, скасувати право на вето в Радбезі ООН закликав і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував Раду безпеки ООН за те, що вона неспроможна ухвалювати рішення у зв’язку з вето окремих членів.