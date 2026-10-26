Прем’єр Молдови прибув із робочим візитом у Київ

Молдовський прем’єр-міністр Василе Тофан прибув із робочим візитом до української столиці у понеділок, 26 жовтня.

Про це пише Newsmaker із посиланням на заяву уряду країни, передає "Європейська правда".

Разом із Тофаном до України приїхали троє міністрів: міністр інфраструктури та регіонального розвитку Володимир Боля, міністр оборони Анатолій Носатий та міністр енергетики Дорін Жунгієту.

У програмі візиту – зустріч з українським прем’єром Сергієм Корецьким, президентом Володимиром Зеленським та спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Прем’єр-міністри обговорять зміцнення двосторонніх відносин, розвиток економічного та торговельного співробітництва, регіональну безпеку та європейський шлях обох країн", – повідомили в уряді Молдови.

Крім того, зазначається, що Тофан разом з Корецьким візьмуть участь у Київському міжнародному економічному форумі, присвяченому інвестиційним можливостям та розвитку економічного співробітництва.

14 жовтня писали, що міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із Тофаном, де обговорив спільні виклики в енергетиці, підготовку до зими та розвиток двосторонньої співпраці.

Раніше прем’єр-міністр Молдови повідомив, що розглядає можливість закупівлі природного газу для потреб країни в України та обговорить це питання під час очікуваного візиту до Києва.

А президентка Молдови Мая Санду нещодавно заявила, що країна готова прийняти новий потік біженців з України, якщо люди почнуть виїздити через тяжку гуманітарну ситуацію.