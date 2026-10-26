ЗМІ: Росія хоче використати мирні переговори, щоб скоротити присутність військ НАТО

Росія може спробувати використати новий раунд мирних переговорів щодо російсько-української війни, щоб домогтися поступок від НАТО.

Про це сказали обізнані співрозмовники у дипломатичних колах The Telegraph, передає "Європейська правда".

Раніше помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Європа має бути залучена до переговорів між російськими, українськими та американськими посадовцями.

Водночас співрозмовники у дипломатичних колах стверджують, що мотивом Росії для залучення європейських країн є прагнення використати наступний раунд переговорів для отримання поступок щодо НАТО.

Зазначається, що очільник Кремля Владімір Путін, ймовірно, вимагатиме, щоб присутність НАТО в Європі була скорочена до рівня 1997 року.

Це потенційно може означати, як пише видання, виведення військ НАТО з Польщі, Естонії, Латвії та Литви, а також з Фінляндії.

Нагадаємо, 23 жовтня президент Володимир Зеленський поспілкувався зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа та заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд щодо завершення війни РФ проти України планують провести у першій половині листопада.

За інформацією джерел в уряді США, наступний раунд переговорів між делегаціями США, України та Росії може відбутися в Абу-Дабі або Швейцарії.

А Ушаков стверджує, що РФ готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною щодо завершення російсько-української війни після 4 листопада.