У Польщі вилучили понад 1,6 тонни синтетичних наркотиків на понад $20 млн
У Польщі співробітники Центрального бюро розслідувань (CBŚP) вилучили понад півтори тонни синтетичних наркотиків вартістю 82 млн злотих (близько $20,8 млн) під час операції в Мазовецькому воєводстві.
Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".
Як зазначається, правоохоронці затримали трьох чоловіків і їм уже висунули звинувачення.
Повідомляється, що співробітники CBŚP виявили докази незаконної діяльності на фермі поблизу міста Новий-Двір-Мазовецький.
У господарських будівлях ферми правоохоронці виявили обладнану лабораторію з виробництва клофедрону, синтетичного наркотику.
Зазначається, що в одній з кімнат була повністю обладнана виробнича лінія, а в іншій – спеціальна сушильна камера, призначена для підготовки наркотиків до подальшого розповсюдження.
У господарських будівлях правоохоронці вилучили понад 1600 кілограмів готового клофедрону. Додаткові партії наркотиків також було виявлено в помешканнях підозрюваних.
Загальна вартість вилучених наркотиків оцінюється в понад 82 млн злотих (близько $20,8 млн).
Затриманим чоловікам уже висунуто звинувачення у Лодзькому відділенні Національної прокуратури. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Усіх помістили під варту до судового розгляду.
Раніше у Румунії оголосили про викриття організованої злочинної групи, що у співпраці з албанськими наркоторговцями займалася транспортуванням великих обсягів наркотиків з Іспанії до інших європейських держав.
Про викриття подібної мережі заявили і в Іспанії.
У Греції викрили спробу контрабанди канабісу на 2 млн євро у вантажівці, що прямувала з Італії.