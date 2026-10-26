Оборонні компанії Литви прагнуть більшої підтримки держави через загрозу диверсій

Литовські підприємства оборонної промисловості закликають уряд надати більшу підтримку для захисту від ймовірних диверсій, кібератак та залякувань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Підприємства, що виробляють оборонні технології та технології подвійного призначення, заявляють, що стикаються зі зростанням проблем безпеки, зокрема з автомобілями з російськими номерними знаками, припаркованими біля їхніх офісів, фотографуванням співробітників та психологічним тиском.

Вони хочуть, щоб влада надавала більше навчання та практичних порад щодо того, як реагувати на потенційні загрози.

Голова RSI Europe Томас Мілашаускас, зазначив, що кібератаки та інші спроби завдати шкоди його компанії стали звичним явищем ще кілька років тому.

За його словами, компанія отримує поради щодо безпеки від литовських органів влади та виконує ці рекомендації.

Національний центр з управління кризовими ситуаціями надіслав понад 40 компаніям рекомендації щодо забезпечення безпеки, зокрема поради щодо розміщення камер відеоспостереження, охорони периметра, контролю доступу та моніторингу поставок, повідомив його керівник Вільмантас Віткаускас.

Однак не всі компанії оборонного сектору вважають, що отримали достатні рекомендації.

Голова компанії ScaleWolf Едвінас Керза закликав до проведення більшої кількості заходів та тренінгів, присвячених фізичній безпеці, зокрема щодо доступних заходів запобігання несанкціонованому доступу на територію підприємств.

За словами Керзи, малі підприємства стикаються з особливими труднощами, оскільки молоді компанії, як правило, приділяють більше уваги розробці продукції, ніж кібербезпеці та фізичному захисту.

Він закликав надавати їм безкоштовну або субсидовану допомогу для зміцнення їхніх захисних заходів.

Керза закликав компанії не піддаватися залякуванню й не мовчати.

"Найгірше, що ми можемо зробити, – це злякатися й мовчати, навіть якщо нас шантажують або чинять інший тиск", – сказав він.

Варто зазначити, що 18 жовтня прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив про невдалу спробу підпалу литовської компанії, яка зберігає обладнання для зв’язку Starlink.

Повідомляли, що Литва розглядає спробу підпалу базової станції Starlink компанії SpaceX як пов’язану з Росією диверсію, спрямовану на підрив військового потенціалу України.