У Німеччині через сильний вітер круїзний лайнер зіштовхнувся із контейнеровозами

У Німеччині сильний порив вітру став причиною зіткнення круїзного лайнера, на борту якого перебувало понад 3 300 пасажирів та членів екіпажу, з двома контейнеровозами під час виходу з німецького порту Бремерхафен у Північному морі.

Про це повідомляє dpa з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

Інцидент трапився у неділю, однак німецькі правоохоронці у понеділок поділилися новими подробицями інциденту.

Як повідомила поліція, круїзний лайнер Mein Schiff 3, що експлуатується компанією TUI, у неділю ввечері виходив у плавання до Канарських островів, коли порив вітру відкинув його в бік двох контейнеровозів, пришвартованих біля причальної стінки.

За даними поліції, один із контейнеровозів зазнав серйозних пошкоджень у результаті зіткнення, а інший – незначних.

Круїзне судно також було серйозно пошкоджене, зокрема були розчавлені бортові рятувальні шлюпки.

"У результаті зіткнення на лівому борту великого контейнеровоза утворився розрив довжиною в кілька метрів, а напрямні для контейнерів деформувалися", – повідомила поліція.

dpa

За даними поліції, ніхто з пасажирів та членів екіпажу всіх трьох суден не постраждав, і вода не проникла всередину суден, оскільки пошкодження сталися на висоті кількох метрів над рівнем води.

Після зіткнення Mein Schiff 3 повернувся до круїзного термінала, і всім трьом суднам заборонили залишати порт.

У понеділок компанія TUI Cruises підтвердила, що скасовує круїз у зв’язку зі зіткненням. За словами оператора, круїзному лайнеру потрібен ремонт на верфі.

За даними TUI, на той момент на борту круїзного лайнера перебували 2 428 пасажирів і 922 члени екіпажу.

Нагадаємо, у липні в австрійському Відні круїзний лайнер MS Anna Katharina врізався у шлюз "Фройденау", внаслідок чого 14 пасажирів отримали травми.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року пасажирка круїзного лайнера MSC Virtuosa загинула, випавши за борт неподалік від Нормандських островів.

Перед тим в Німеччині пасажири круїзного лайнера були змушені перервати свою подорож Дунаєм після того, як їхній корабель врізався в залізничний міст.