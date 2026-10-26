ЗМІ: "дорожня карта" на шляху членства України в ЄС передбачає завершення переговорів до 2030-го

"Дорожні карти", які ЄС готує для чотирьох країн, які вважаються лідерами у євроінтеграції, міститимуть орієнтовні дати завершення переговорів про вступ – для України це кінець 2029 року.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк в X, пише "Європейська правда".

Журналіст наголосив, що йдеться не про дату набуття членства в ЄС, а саме про завершення переговорів.

Для Чорногорії такою датою, як передбачається, є 2026 рік.

Для Албанії та Молдови йдеться про кінець 2027-го – початок 2028 року.

У випадку України як термін звершення переговорів про вступ названий кінець 2029 року.

Водночас журналіст згодом зробив уточнення, що у випадку України та Молдови "дорожні карти" не будуть зосереджуватися на завершенні переговорів, а міститимуть очікування на 2027 рік. Питання більш конкретних дат завершення переговорів про вступ вирішуватиметься пізніше.

"ЄвроПравда" повідомляла, що ЄС також розробляє пропозиції, згідно з якими чотири країни, які вважаються лідерами у євроінтеграції – Чорногорія, Україна, Молдова та Албанія – отримають дорожні карти до членства.

Нагадаємо, у вівторок, 13 жовтня, ЄС відкрив кластери 2 та 3 у переговорах про вступ України. Загалом Україна відкрила уже чотири з шести кластерів.