У Швейцарії суд вперше у світі засудив колишнього білоруського силовика за гоніння опозиції

У понеділок швейцарський суд визнав колишнього білоруського співробітника спецслужб винним у викраденні бізнесмена Анатолія Красовського, опонента диктатора Білорусі Александра Лукашенка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Юрій Гаравський, який визнав свою причетність до викрадень понад два десятиліття тому трьох опонентів Лукашенка, яких згодом було вбито, був, однак, виправданий у справі про викрадення колишнього міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка.

Тепер Гаравському загрожує два роки умовного терміну у Швейцарії – покарання, яке було пом’якшено завдяки його співпраці зі слідством та всебічному зізнанню, як повідомили в суді.

Правозахисні організації зазначають, що це рішення є першим у світі вироком щодо члена білоруських силових структур. Воно було ухвалено після того, як дочки двох жертв оскаржили виправдувальний вирок 2023 року.

У понеділок суд заявив, що зізнання Гаравського є правдивими, а у справі Красовського його намір та обізнаність щодо насильницького викрадення та подальшого вбивства були очевидними. Щодо справи Захаренка, за словами суду, такий намір встановити не вдалося.

"Навіть якщо це лише часткова перемога, це перше у світі засудження співробітника білоруських силових структур", – сказав Філіп Грант, засновник правозахисної організації Trial International, яка надавала підтримку дочкам Красовського та Захаренка.

Ця справа є першою, в якій швейцарські суди, застосовуючи принцип універсальної юрисдикції, розглядали звинувачення у насильницькому зникненні або ймовірних злочинах, скоєних у Білорусі.

Уряд Лукашенка відкидає критику з боку ООН та правозахисних організацій щодо ситуації з правами людини в країні та заперечує утримання політичних в’язнів.

"Прогалина у відповідальності була усунена. Мої клієнтки відчувають велике полегшення", – зазначив Северин Вальц, адвокат дочок Захаренка та Красовського.

Вирок може бути оскаржений ще один раз, що перенесе справу до Федерального верховного суду Швейцарії.

Уперше ім’я колишнього білоруського силовика стало публічним у 2019 році, коли він розповів DW про причетність до політичних убивств Захаренка, Гончара й Красовського. Гаравський на той час виїхав із Білорусі до Європи, де попросив політичного притулку.

Гаравський, як стверджувалось, був причетний до серії зникнень провідних діячів білоруської опозиції у 1999 році – ексголови МВС Білорусі Юрія Захаренка, віцепрем’єра перших років президентства Лукашенка Віктора Гончара та друга останнього Анатолія Красовського.