Туск назвав кумедними чутки про кандидатуру Орбана на генсека ООН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає кумедними повідомлення про можливість висунення кандидатури експрем’єра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.
Про це він сказав у В'єтнамі, передає "Європейська правда" з посиланням на TVN24.
Дональда Туска запитали про повідомлення щодо можливої кандидатури Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН. Глава польського уряду спочатку кілька секунд мовчав, потім посміхнувся, а наприкінці розвів руками.
"Ще хвилину тому він був кандидатом на посаду голови Європейської комісії, і це здається мені настільки ж кумедним, як і ця перша чутка, – сказав він. – Більше нічого не скажу", – додав глава польського уряду, розводячи руками.
Ці повідомлення також прокоментував маршалок Сейму Влодзімеж Чажастий.
"Гадаю, це ідея президента Дональда Трампа. Він має виняткову здатність і бажання впливати на різні речі та просувати людей, які готові виконувати його доручення", – сказав він під час пресконференції в Бистрій у Сілезькому воєводстві.
Як він підкреслив, це його "особиста думка" з цього приводу.
"Покірність зазвичай затьмарює розум і обмежує об’єктивність дій", – додав він, визнавши, що ця кандидатура йому "не подобається".
"Я пам’ятаю, як Орбан співпрацював із Путіним. Я вважаю Путіна вбивцею та бандитом, і люди, які співпрацювали з Путіним, не є тими, до кого я відчуваю повагу", – наголосив Чажастий.
Як повідомило видання The Wall Street Journal, адміністрація президента США просуває кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку Китаю і Росії.
У травні журналісти-розслідувачі повідомляли, що в оточенні MAGA-крила Республіканської партії США розглядають сценарій, за якого експрем’єр Угорщини Віктор Орбан отримає посаду в ООН та захиститься від судових переслідувань на батьківщині.
Раніше на можливість висунення Орбана в генсеки ООН відреагував глава МЗС Андрій Сибіга.