Туск назвав кумедними чутки про кандидатуру Орбана на генсека ООН

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає кумедними повідомлення про можливість висунення кандидатури експрем’єра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.

Про це він сказав у В'єтнамі, передає "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Дональда Туска запитали про повідомлення щодо можливої кандидатури Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН. Глава польського уряду спочатку кілька секунд мовчав, потім посміхнувся, а наприкінці розвів руками.

"Ще хвилину тому він був кандидатом на посаду голови Європейської комісії, і це здається мені настільки ж кумедним, як і ця перша чутка, – сказав він. – Більше нічого не скажу", – додав глава польського уряду, розводячи руками.

Ці повідомлення також прокоментував маршалок Сейму Влодзімеж Чажастий.

"Гадаю, це ідея президента Дональда Трампа. Він має виняткову здатність і бажання впливати на різні речі та просувати людей, які готові виконувати його доручення", – сказав він під час пресконференції в Бистрій у Сілезькому воєводстві.

Як він підкреслив, це його "особиста думка" з цього приводу.

"Покірність зазвичай затьмарює розум і обмежує об’єктивність дій", – додав він, визнавши, що ця кандидатура йому "не подобається".

"Я пам’ятаю, як Орбан співпрацював із Путіним. Я вважаю Путіна вбивцею та бандитом, і люди, які співпрацювали з Путіним, не є тими, до кого я відчуваю повагу", – наголосив Чажастий.

Як повідомило видання The Wall Street Journal, адміністрація президента США просуває кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку Китаю і Росії.

У травні журналісти-розслідувачі повідомляли, що в оточенні MAGA-крила Республіканської партії США розглядають сценарій, за якого експрем’єр Угорщини Віктор Орбан отримає посаду в ООН та захиститься від судових переслідувань на батьківщині.

Раніше на можливість висунення Орбана в генсеки ООН відреагував глава МЗС Андрій Сибіга.