Литва вимагає перевірок, щоб крадене Росією в Україні зерно не вивозилось через ЄС

Литва наполягає на практичному впровадженні механізму перевірки походження зерна, щоб не допустити використання портів Євросоюзу, а також транспортної інфраструктури ЄС для перевезення українського збіжжя, викраденого Росією на окупованих територіях України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив віцеміністр сільського господарства Литви Роландас Тарашкявічюс на полях засідання Ради ЄС із сільського господарства у Люксембурзі у понеділок, 26 жовтня.

На засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства у Люксембурзі 26 жовтня обговорюють реалізацію механізму перевірки походження зерна, щоб виявляти зерно з окупованих територій України.

"Нам потрібні більш конкретні та практичні кроки для впровадження механізму перевірки походження зерна", – заявив Тарашкявічюс.

Він повідомив, що минулого тижня вже обговорював практичне застосування цього механізму з представниками британського Міністерства довкілля, продовольства та сільського господарства.

За словами посадовця, робота над реалізацією механізму триває, а під час сьогоднішнього засідання він має поінформувати колег із країн ЄС про її перебіг.

Водночас литовський посадовець розмежував питання транзиту російського зерна загалом і перевезення зерна, викраденого на окупованих українських територіях.

Він пояснив, що головне завдання полягає в недопущенні використання портів та логістичної інфраструктури ЄС для транспортування викраденого зерна.

Як повідомляла "Європейська правда", Естонія планує повністю перекрити транзит російського зерна через свої порти.

Раніше стало відомо, що Польща та Румунія відмовилися допомагати Україні з експортом зерна на тлі кризи експорту, пов’язаної з блокадою Чорного моря.

Президент Володимир Зеленський на пленарному засіданні саміту ЄС 16 жовтня звернувся до Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини з проханням дозволити транспортувати зерно через їхню територію.

Також Україна розглядає можливості експортування сільськогосподарської продукції через порти країн Балтії, але перешкодою залишається висока вартість логістики.