ЗМІ: 4 країни ЄС вимагають враховувати вплив гібридних дій РФ при виплатах субсидій фермерам

Польща разом з Естонією, Фінляндією та Латвією наполягає на тому, що перешкоди в роботі GPS та інші гібридні дії не повинні позбавляти фермерів субсидій ЄС.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

Країни хочуть, щоб гібридні загрози були враховані в положеннях про так звану "форс-мажорну обставину" у майбутній Спільній сільськогосподарській політиці (ССГ).

Чотири держави подали спільну пропозицію щодо статті 20k проєкту регламенту про ССГ на 2028–2034 роки. Документ надійшов на розгляд Ради ЄС 19 жовтня. Як з’ясувала RMF FM, запропоноване положення має бути включене до преамбули регламенту, оскільки на нинішньому етапі переговорів було вже запізно змінювати саму норму.

Форс-мажор означає надзвичайні обставини, що перебувають поза контролем фермера і можуть унеможливити виконання ним певних обов’язків щодо обробки землі. Це має значення, зокрема, під час оцінки права на фінансову підтримку ЄС та можливих санкцій за невиконання вимог.

Польща та три інші країни хочуть, щоб під час оцінки таких ситуацій враховувалися також гібридні загрози, зокрема перешкоди в роботі GPS-сигналу, які можуть ускладнювати використання технологій, що застосовуються в сучасному сільському господарстві.

Під час понеділкового засідання міністрів сільського господарства в Люксембурзі представник Естонії підтвердив, що чотири країни спільно виступили з цього питання.

"Разом із Фінляндією, Латвією та Польщею ми подали спільну пропозицію, в якій наголосили на загрозах безпеці та геополітичних загрозах уздовж східного кордону ЄС", – сказав він.

Для Польщі, Естонії, Латвії та Фінляндії йдеться про приведення законодавства ЄС у відповідність до реалій безпеки на східному фланзі. Перешкоди в супутниковому сигналі можуть ускладнювати роботу господарств, а нові правила повинні дозволяти враховувати такі події під час оцінки того, чи виконав фермер свої обов’язки.

Проблеми з супутниковим позиціонуванням GPS почалися влітку 2022 року, після того як Росія вторглася в Україну.

Нагадаємо, влітку минулого року 13 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах спільноти.

Естонія раніше говорила, що перешкоджання сигналам GPS є порушенням міжнародного права з боку РФ.

Фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom раніше заявило, що глушіння сигналів GPS над Балтійським морем "найімовірніше" є побічним ефектом боротьби Росії з безпілотниками.

Перед цим країни Балтії попередили, що глушіння GPS, в якому звинувачують Росії, може спричинити повітряну катастрофу.