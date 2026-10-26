У Греції в ДТП втрапив автобус з курсантами ВМС, 12 постраждалих

26 жовтня автобус, що перевозив два десятки курсантів військово-морського флоту на святкування Дня Охі (державне свято) на північному заході Греції, з’їхав з дороги в зрошувальний канал, внаслідок чого 12 осіб отримали легкі травми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Причина аварії, в яку потрапив автобус ВМС, поки що не з’ясована.

Державне телебачення ERT повідомило, що поблизу міста Арта автобус зі 25 пасажирами на борту з’їхав з дороги в зрошувальну канаву на відстань близько 1,5 метра.

Внаслідок ДТП водій та 11 курсантів ВМС отримали легкі травми.

Вони прямували на острів Корфу, щоб взяти участь у святкових заходах, які мали відбутися в середу.

У липні 2025 року троє людей були доставлені до лікарні після зіткнення військового автомобіля з легковим у селі Снопки у Вармінсько-Мазурському воєводстві на північному сході Польщі.

У 2024 році в Сілезькому воєводстві в результаті аварії з військовим автомобілем постраждали п'ятеро осіб.