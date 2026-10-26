У Польщі засудили пілота поліцейського вертольота, який пошкодив лінію електропередачі

У Польщі винесли вирок у справі пілота поліцейського вертольота Black Hawk, який у 2023 році біля Сарнової Гори у Мазовецькому воєводстві під час низького прольоту пошкодив лінію електропередачі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

На засіданні Районного суду в Цеханові командир Black Hawk був засуджений до 1 року позбавлення волі. Виконання покарання було умовно відстрочено на 2 роки.

Суд також призначив обвинуваченому штраф у розмірі 20 тис. злотих (4500 євро), а також заборону на пілотування вертольотів протягом 2 років. Пілот також повинен сплатити 10 тис. злотих на користь Фонду допомоги потерпілим та допомоги після відбуття покарання. Крім того, на нього було покладено судові витрати у розмірі понад 19 тис. злотих.

Вирок ще не набрав законної сили. Командир Black Hawk може подати апеляцію до Окружного суду в Плоцьку. Після інциденту чоловік вийшов на пенсію.

В результаті авіаційного інциденту поблизу Сарнової Гори у 2023 році поліцейський вертоліт зазнав пошкоджень. Ремонт обійшовся майже в 2,5 млн злотих.

Згідно з висновками слідства, пошкодження поліцейським вертольотом грозовідводу лінії електропередачі завдало збитків Державному бюджету та компанії Energa Operator на суму не менше ніж 2,7 млн злотих.

Наприкінці літа цього року неідентифікований вертоліт пошкодив лінію електропередачі поблизу хімічного заводу "Сяркополь" у Тарнобжегу в Польщі.

Перед цим у селі Заціш у Підляському воєводстві Польщі сталося обривання лінії електропередачі – багато що вказує на те, що до цього призвів військовий вертоліт.