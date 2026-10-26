У Литві чоловік незаконно пройшов через кордон з РФ, його затримали російські прикордонники

Державна служба прикордонної охорони Литви (VSAT) повідомила про інцидент, коли чоловік проігнорував попереджувальні знаки і незаконно перетнув кордон з Калінінградською областю Росії.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Як зазначається, чоловік, який прогулювався узбережжям Балтійського моря на Куршській косі, проігнорував попереджувальні знаки та продовжив рух у бік території Росії.

Співробітники прикордонного посту "Нерінга" Прикордонного загону охорони узбережжя VSAT у неділю вдень зафіксували особу на Куршській косі. Чоловік йшов по дюнах, не маючи із собою великих речей, а згодом, спустившись до моря, рухався в бік Росії.

Не зважаючи на попереджувальні знаки на узбережжі, чоловік перейшов на територію РФ.

Пізніше російська сторона підтвердила затримання цієї особи, яка, як стверджується, є громадянином Польщі.

VSAT зареєструвала матеріали щодо цього інциденту та уточнює обставини для порушення досудового розслідування щодо незаконного перетину державного кордону.

За даними служби, такі випадки біля самого моря, як цей, трапляються дуже рідко. Востаннє прикордонники фіксували подібний випадок незаконного перетину кордону вздовж Балтійського моря з Литви до Росії у 2018 році, а з Росії до Литви – у 2017 році.

Нещодавно двоє туристів з Бельгії сплатили штраф після того, як вони в'їхали до прикордонної зони між Польщею та Росією, щоб побачити зовнішній кордон ЄС.

У вересні фінські прикордонники затримали біля кордону з Росією особу, що нелегально перетнула кордон з російської території.