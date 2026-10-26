Зеленський обговорив євроінтеграцію та безпеку з прем’єром Молдови

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Молдови Василе Тофаном під час його візиту до Києва.

Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає "Європейська правда".

На зустрічі йшлося про питання двосторонніх відносин, зокрема інфраструктурні проєкти, а також про євроінтеграцію України та Молдови. Український президент наголосив на важливості того, щоб обидві країни рухалися до ЄС разом.

"Молдова та Україна точно сильніші, коли ми рухаємося разом у цьому напрямку. Важливо, щоб разом ми були й надалі, бо це справедливо", – заявив він.

Зеленський та Тофан також обговорювали безпекові питання, зокрема проблему Придністровʼя та зміцнення співпраці у військовій сфері.

"Сьогодні прем’єр-міністри України та Молдови підписали відповідну угоду про співробітництво. Важливо забезпечити результат для наших людей і наших країн", – написав президент.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан прибув із робочим візитом до української столиці у понеділок, 26 жовтня.

Раніше писали, що єврокомісарка з розширення Марта Кос вважає можливим завершити переговори про вступ Молдови до ЄС у 2028 році.

Детальніше про це читайте у статті "Конкурент на шляху до ЄС. Як Україні відкрили кластери та чому доведеться наздоганяти Молдову".