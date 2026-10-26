Румунія викрила диверсійну мережу з РФ, причетну до спроби підпалу збройного заводу

Служба розвідки Румунії викрила диверсійну мережу, що координувалася з Росії та яка причетна до спроби підпалу на території збройного заводу Carfil у Брашові 14 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення румунської розвідки.

Розслідування підтвердило причетність до спроби підпалу кількох громадян колишніх радянських республік, які проживають у країнах Європейського Союзу. У зв’язку з їхньою діяльністю тривають судові процедури в Румунії та у співпраці з органами влади кількох європейських держав.

За даними Digi24, йдеться про громадянина України та двох білорусів. Двох підозрюваних заарештували в Німеччині, де вони планували скоїти інші подібні злочини, а третього було виявлено в понеділок у Польщі. Апеляційний суд Бухареста видав європейські ордери на арешт на імена цих трьох осіб. Румунські органи влади вживають необхідних заходів для екстрадиції їх до Румунії.

Згідно з даними розвідників, діяльність викритої мережі не обмежувалася Румунією. Як зазначається, координатори з Росії визначили для неї широке коло цілей у регіоні: державні та приватні підприємства з виробництва озброєння, а також інші об’єкти військового та промислового значення.

Ця справа є частиною ширшої кампанії диверсійних операцій, координованих РФ у Європі, йдеться у заяві розвідки. Розслідування, проведені цього року, виявили й інші спроби, спрямовані проти об’єктів у Румунії, зокрема міжнародних військових об’єктів або тих, що використовуються для підготовки українських Збройних сил.

Ці дії мають на меті залякування, підрив оборонного потенціалу та послаблення внеску держав у європейську та регіональну безпеку, попередила служба.

Розвідка звертає увагу на те, що вербування для диверсій, як правило, відбувається через соціальні мережі. Особам спочатку пропонують гроші за окремі дії, такі як спостереження або фотографування певних об’єктів. Згодом завдання стають дедалі серйознішими і можуть доходити до руйнувань, підпалів або навіть вбивств. У разі відмови координатори можуть вдаватися до тиску та шантажу.

Мережі, зокрема, експлуатують фінансову вразливість, залежності або кримінальне минуле. Щоб приховати свою особу та пересування, їхні члени часто користуються транспортом, житлом та засобами оплати на ім’я інших осіб, а також зв’язуються за допомогою SIM-карт із третіх країн та додатків для зашифрованого обміну повідомленнями.

"Служба розвідки спільно з Управлінням з розслідування організованої злочинності та тероризму Міністерством національної оборони – Генеральним директоратом розвідки та Міністерством внутрішніх справ продовжує перевірки щодо диверсійних операцій, виявлених на території країни", – наголошується у повідомленні.

Нещодавно президент Румунії Нікушор Дан вказав на збільшення кількості російських провокацій на території Європейського Союзу.

Глава уряду Польщі Дональд Туск заявив про наявність даних, які свідчать про можливість певної ескалації російської гібридної війни проти Європи до Різдва.