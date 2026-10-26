Рада ЄС виділяє 4,7 млрд євро компенсації державам-членам за підтримку України

Рада ЄС 26 жовтня ухвалила пакет із восьми рішень, що дають змогу використовувати 4,7 млрд євро з Європейського фонду миру (European Peace Facility) для держав-членів Союзу, які надають підтримку Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Ці рішення дозволяють здійснити часткове відшкодування з Європейського фонду миру військової допомоги, вже наданої державами-членами, на загальну суму 4,7 млрд євро. Вони також передбачають додаткове фінансування для військової місії ЄС з підтримки України EUMAM на загальну суму 230 млн євро.

"Ці рішення є важливим кроком на шляху до реалізації політичної домовленості, досягнутої державами-членами ЄС 25 вересня 2026 року, щодо мобілізації 6,6 млрд євро для України з Європейського фонду миру. Угода передбачала надання 1 млрд євро нової військової допомоги Україні та подальше посилення EUMAM Ukraine у 2027 році", – йдеться у заяві.

Прийняті рішення збільшують загальний обсяг підтримки ЄС для України в рамках European Peace Facility до 10,8 млрд євро, включаючи 9,9 млрд євро на відшкодування вартості військової допомоги, наданої державами-членами, та 950 млн євро на військову підготовку в рамках EUMAM, заявили в Раді ЄС.

Нагадаємо, дебати щодо 6,6 млрд євро з Європейського фонду є досить тривалими. Раніше у Раді ЄС планували розблокувати ці кошти ще 28 вересня.

Також Болгарія повідомила, що не братиме участі у фінансуванні закупівель нової летальної зброї для України через Європейський фонд миру.