У Молдові закликали Україну використовувати її залізницю для експорту до Румунії

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан закликав українських підприємців використовувати молдовську залізницю для експорту товарів у Румунію.

Про це він заявив на Київському міжнародному економічному форумі, інформує кореспондентка "Європейської правди".

Залізниця у Молдові може слугувати для України мостом до ринків Румунії та Балкан, вважає прем’єр-міністр Молдови.

"Я знаю, що українські підприємці сфокусовані на Польщі. Але Румунія – економіка з ВВП понад 480 млрд доларів, з якою нас в Молдові поєднують спільна мова, інфраструктура та економічні зв’язки. Наразі 30% молдовського експорту йде до Румунії. Це можуть бути також товари українських компаній", – сказав Василе Тофан.

Також прем’єр-міністр Молдови прокоментував надання знижки у 50% для України на транзит вантажів молдовською залізницею.

"Це рішення було непростим. У нас теж є бюджетні обмеження, інтереси власних фермерів, проблеми з залізницею. Але дружба перевіряється не заявами, а рішеннями. І ми готові працювати разом над кращою інфраструктурою, швидким кордоном, новими логістичними маршрутами", – зазначив Тофан.

Нагадаємо, під час візиту до Києва, Василе Тофан, разом з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким, підписав угоду про військово-технічну співпрацю, яка відкриває шлях до обміну досвідом між державами.

Також Молдова готова поширити проведення спільного контролю на ще двох прикордонних з Україною пункти пропуску.