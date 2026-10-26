У Сербії натовп увірвався в будівлю провладного телеканалу

У Сербії розлючений натовп увірвався до будівлі провладного телеканалу Informer і не випускає журналістів.

Про це пише Vreme, повідомляє "Європейська правда".

Власник і головний редактор телеканалу Драган Вучичевич заявив, що у прямому ефірі відбувалося захоплення заручників, а у поліції, за його словами, тим часом відповіли, що всі лінії зайняті. Також Вучичевич заявив, що йому довелося зателефонувати Ілії Срдановічу, що очолив виборчий блок "Студенстький список", щоб той його захистив, але даремно.

Також видання повідомляє, що одній людині всередині будівлі стало погано, їй викликали швидку допомогу.

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобуває "Студентський список", який отримав майже 53% голосів виборців.

Ввечері 25 жовтня колишній президент Сербії та лідер виборчого списку "Єдиної Сербії" Александар Вучич визнав свою поразку.

Більше про це читайте у статті: Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні