У Німеччині автомобіль в’їхав у натовп: є постраждалі, поліція відкривала вогонь

У німецькому місті Нойштадт-ам-Рюбенберге, що у Нижній Саксонії, чоловік в’їхав автомобілем у натовп, внаслідок чого є постраждалі; поліція відкрила вогонь по авто.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Інцидент стався пізно ввечері 26 жовтня. За словами речниці поліції, щонайменше п’ятеро людей зазнали травм різного ступеня тяжкості, їх доправили до лікарні.

Поліція відкривала вогонь по автомобілю, але їм не вдалося його зупинити.

Попередньо слідчі вважають, що учасники інциденту були знайомі між собою.

Наприкінці серпня чоловік в'їхав на своєму автомобілі в групу людей біля бару в Кані, що на північному заході Франції; внаслідок інциденту одна людина загинула, ще близько десяти отримали поранення.

А в липні у Берліні одна людина загинула, а 16 осіб отримали травми після того, як автомобіль в'їхав у натовп під час одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.