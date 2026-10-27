Уряд Болгарії відбивається від звинувачень щодо адмінресурсу на виборах президента

На офіційній сторінці уряду Болгарії у Facebook розмістили заклик голосувати на виборах президента у другому турі за Іліяну Йотову, у зв'язку з чим згодом довелося реагувати на критику щодо використання адмінресурсу на підтримку кандидатки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву на офіційній сторінці Ради міністрів Болгарії.

У відповідь на звернення до ЦВК кандидата в президенти Андрея Гюрова та опозиційного політика Георгі Кандева щодо ймовірних порушень виборчого кодексу у зв’язку з використанням адмінресурсу для агітації, а також щодо аналогічних тверджень у ЗМІ, урядова інформаційна служба відкинула звинувачення.

"Відповідальність урядової інформаційної служби, а також самих ЗМІ, полягає в тому, щоб своєчасно та коректно інформувати суспільство про публічні позиції та діяльність прем’єр-міністра й уряду. Навіть якщо окремі журналісти чи ЗМІ не поділяють позиції прем’єр-міністра, професійні стандарти журналістики вимагають, щоб вони висвітлювалися достовірно та повно", – заявили на сторінці Ради міністрів.

Йдеться про попередню заяву на сторінці уряду, де цитували прем'єр-міністра Румена Радева, який закликав голосувати за Іліяну Йотову.

Як стверджують на сторінці уряду, інформаційна служба "продовжуватиме інформувати болгарське суспільство про позиції та дії прем’єр-міністра і вірить, що добросовісні болгарські ЗМІ робитимуть те саме".

Нагадаємо, на виборах президента Болгарії змагаються Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров. Другий тур виборів пройде у неділю, 1 листопада.

Більше про це читайте у статті: Шанс на поразку РФ у Болгарії: яку сенсацію дав перший тур виборів президента і що буде далі.