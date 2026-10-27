Рух потягів між Берліном і Гамбургом призупинили через бомбу часів Другої світової

Наразі залізнична лінія між Гамбургом і Берліном у Німеччині закрита через виявлену там бомбу часів Другої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Поліція спершу повідомила, що було виявлено підозрілий предмет. "Згідно з наявною інформацією, це може бути боєголовка", – йдеться в заяві поліції. На сайті Deutsche Bahn йдеться про "знешкодження бомби часів Другої світової війни між Гамбургом і Берліном".

Потяги далекого сполучення будуть перенаправлені на великій території, повідомив представник залізниці. Очікуються часткові скасування рейсів. Пасажирам слід розраховувати на затримки та перевіряти інформацію про зміни у розкладі перед початком подорожі.

Предмет було виявлено під час будівельних робіт поблизу залізничної станції Мюссен, на схід від Гамбурга.

Федеральне відомство цивільного захисту та ліквідації наслідків катастроф повідомило, що мешканці двох вулиць у містечку з населенням 1 200 осіб повинні евакуюватися зі своїх будинків та квартир через виявлення бомби. У місцевому спортивному залі облаштовано тимчасовий притулок.

Нещодавно у Вроцлаві проводили операцію з вилучення нерозірваного боєприпасу часів Другої світової війни, у зв’язку з якою довелося евакуювати майже 3 тисячі людей.

На початку вересня у Польщі фермер під час роботи на полі виявив понад 700 небезпечних предметів часів Другої світової війни.