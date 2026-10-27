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У Туреччині торнадо забрав життя щонайменше чотирьох людей

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Новини — Вівторок, 27 жовтня 2026, 13:06 — Уляна Кричковська-Богданова

У Туреччині повідомили про загибель щонайменше чотирьох робітників на будівництві внаслідок торнадо.

Про це пише Euronews із посиланням на дані місцевої влади Анталії, передає "Європейська правда".

Як зазначається, торнадо пройшов біля будівельного майданчика в Анталії та перевернув житлові контейнери та баштовий кран. Сильний дощ також затопив дороги в Стамбулі.

За даними адміністрації губернатора Анталії, внаслідок цього четверо будівельників загинули, а п’ятий зазнав поранень. Зазначається, що двоє робітників загинули на місці події, а ще двоє – у лікарні. 

На початку жовтня рідкісний подвійний водяний смерч накрив узбережжя неподалік від Марсали на заході італійської Сицилії. 

Наприкінці серпня торнадо пронісся селом на південному заході Франції, внаслідок чого 41 людина постраждала і сотні будинків були пошкоджені. 

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