У Туреччині торнадо забрав життя щонайменше чотирьох людей

У Туреччині повідомили про загибель щонайменше чотирьох робітників на будівництві внаслідок торнадо.

Про це пише Euronews із посиланням на дані місцевої влади Анталії, передає "Європейська правда".

Як зазначається, торнадо пройшов біля будівельного майданчика в Анталії та перевернув житлові контейнери та баштовий кран. Сильний дощ також затопив дороги в Стамбулі.

За даними адміністрації губернатора Анталії, внаслідок цього четверо будівельників загинули, а п’ятий зазнав поранень. Зазначається, що двоє робітників загинули на місці події, а ще двоє – у лікарні.

Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde bulunan 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı Antalya Valisi Hulusi Şahin: – Maalesef 2 işçimiz olay yerinde 2 işçimiz de kaldırıldıkları hastanede vefat ettiler – Bir işçimiz yaralı durumu hafif. Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız. Çünkü şehrin herhangi başka bir yerinde fırtına, hortum ihbar edilmedi – Civarındaki binalarda bir şey yok ama sadece bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız –Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunmuştu – Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) October 26, 2026

На початку жовтня рідкісний подвійний водяний смерч накрив узбережжя неподалік від Марсали на заході італійської Сицилії.

Наприкінці серпня торнадо пронісся селом на південному заході Франції, внаслідок чого 41 людина постраждала і сотні будинків були пошкоджені.