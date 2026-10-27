Суд у Німеччині відмовився припинити процес у справі вибухів на "Північних потоках"

Судовий процес у Гамбурзі щодо вибухів на газопроводах "Північного потоку" не буде припинено попри прохання адвокатів обвинуваченого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Вищий регіональний суд Гамбурга відхилив відповідне клопотання сторони захисту на другий день судового розгляду.

Захист просив припинити судовий процес, оскільки обвинувачений Сергій Кузнєцов, перебуваючи раніше на посаді офіцера, був зобов’язаний дотримуватися таємниці і тому не міг ані консультуватися зі своїми адвокатами, ані давати свідчення в суді. В іншому разі йому загрожували б суворі покарання в Україні.

"Згідно з німецьким законодавством, обвинувачений не обмежений у своїй захисній позиції", – пояснив головуючий суддя.

За його словами, свобода висловлювання у Німеччині не обмежується правилами державної служби іноземної держави.

Як відомо, в середині жовтня у Гамбурзі розпочався судовий процес над колишнім українським військовослужбовцем Сергієм Кузнєцовим, якого Німеччина звинувачує у причетності до підриву газопроводів "Північний потік".

Кузнєцова затримали влітку 2025 року під час відпустки в Італії. Згодом його екстрадували до Німеччини.

Наприкінці червня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала офіційне повідомлення про висунення Кузнєцову звинувачень; у ньому зазначають, що він та інші учасники групи діяли від імені влади України.