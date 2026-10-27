Угорщина продовжила блокувати відкриття кластерів 4 і 5 для України

Угорщина відмовилася схвалити результати скринінгу переговорних кластерів 4 та 5 у межах переговорів про вступ України до Європейського Союзу під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у Брюсселі у вівторок, 27 жовтня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС, обізнаних з перебігом засідання.

Угорщина поки не підтримала подальше просування процесу відкриття двох останніх кластерів 4 та 5 у переговорах з Україною про вступ до ЄС.

"Позиція Угорщини не змінилася", – повідомив один з дипломатів.

За інформацією співрозмовників "ЄвроПравди", ірландському головуванню в Раді ЄС було заздалегідь відомо, що Угорщина не має наміру змінювати свою позицію щодо подальшого просування України до відкриття цих двох кластерів.

Попри це, питання знову внесли до порядку денного робочої групи 27 жовтня.

Ще один дипломат висловив думку, що винесення питання на повторне обговорення мало радше політичний характер і було способом посилити тиск на Будапешт, ніж реальною спробою домогтися позитивного рішення саме на цьому засіданні.

Кластер 4 "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність" охоплює, зокрема, транспорт, енергетику, транс'європейські мережі, довкілля та зміну клімату. Кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" включає питання сільського господарства, рибальства, регіональної політики та бюджетних положень.

Це два останні переговорні кластери, які ще не відкриті для України. Українська влада розраховує на їх відкриття до кінця 2026 року.

Нагадаємо, 20 жовтня "Європейська правда" вже повідомляла про відмову Угорщини погодити результати скринінгу кластерів 4 та 5, що є необхідним процедурним кроком для їхнього відкриття.

13 жовтня ЄС офіційно відкрив ще два кластери у перемовинах про вступ з Україною: кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Для цього Верховна Рада схвалила зміни до закону про освіту, щоби зняти вето Угорщини.

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Варто зауважити, що посол Німеччини в Україні Борис Руге в інтерв’ю "Європейській правді" відкинув тезу про неможливість вступу України в ЄС поки триває війна.