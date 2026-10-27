У Туреччині за підозрою у корупції затримали посадовців одного з районів Стамбула

Турецька поліція у вівторок затримала п’ятьох заступників мера та двох членів міської ради в рамках розслідування корупції, спрямованого проти муніципалітету району Бакиркьой в Стамбулі, яким керує опозиційна Республіканська народна партія (CHP).

Про це повідомляє Turkish Minute, передає "Європейська правда".

Головна прокуратура району Бакиркьой видала ордери на затримання 68 підозрюваних у зв’язку зі звинуваченнями у порушеннях під час проведення муніципальних тендерів, що спричинили фінансові збитки для держави, а також у незаконних вимогах щодо сплати грошей від підприємців, які подавали заявки на отримання ліцензій на ведення діяльності.

Серед затриманих – заступники мера Бакиркьоя Нуркан Алан, Алі Різа Акюз, Джемалеттін Оздемір, Арда Карадаг та Абдулхаміт Пехліван, а також двоє членів міської ради.

Прокуратура повідомила, що видала наказ про затримання та допит 68 підозрюваних, серед яких заступники мера, члени міської ради, муніципальні службовці та представники компаній, які брали участь у муніципальних тендерах. Наказом також було санкціоновано проведення обшуків та конфіскацій у рамках розслідування.

Операція відбулася в той день, коли мер Бакиркьоя Айшегюль Оваліоглу та члени міської ради мали залишити Республіканську народну партію (CHP) і приєднатися до Нової партії – опозиційної партії-відгалуження CHP, заснованої в липні колишнім лідером політсили Озгюром Озелем.

Озель та 90 інших депутатів подали у відставку з CHP, щоб 24 липня заснувати Нову партію після того, як суд в Анкарі в травні скасував результати виборів керівництва партії 2023 року, усунув Озеля з посади голови партії та поновив на посаді його попередника, Кемаля Киличдароглу. Згодом Нова партія стала найбільшою опозиційною фракцією в парламенті, замінивши CHP як головну парламентську опозицію.

Операція в Бакиркьої є останньою в серії розслідувань корупції, спрямованих проти муніципалітетів, у яких перемогла Республіканська народна партія у березні 2024 року.

З часу виборів 2024 року муніципалітети, очолювані опозицією, стикаються з розслідуваннями, що призвели до ув’язнення та відсторонення обраних мерів, а деякі місцеві адміністрації перейшли під контроль призначених урядом довірених осіб.

1 жовтня турецька поліція провела арешти 59 підозрюваних у рамках корупційної справи, пов’язаної з державними тендерами, серед затриманих – мер міста Мерсін від опозиційної Республіканської народної партії Вахап Сечер.

Нагадаємо, з березня 2025 року мер Стамбула Екрем Імамоглу перебуває у в'язниці, за звинуваченнями йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 2352 років. Імамоглу звинувачують у корупції та шпигунстві.

Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки.