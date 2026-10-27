Молдова з наступного року купуватиме у Румунії газ, видобутий у Чорному морі

Молдова з осені 2027 року почне купувати у Румунії газ, який країна видобуватиме в Чорному морі в рамках проєкту Neptun Deep.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker з посиланням на заяву прем’єр-міністра Молдови Василе Тофана.

На пресконференції з румунським колегою Лукою Нікулеску у Кишиневі Тофан заявив, що поставки газу з Румунії розпочнуться наступної осені. За його словами, завдяки меншій відстані витрати на транспортування газу будуть нижчими.

"За останньою інформацією, якою ми володіємо, запуск цього проєкту заплановано на наступне літо. Тому з наступної осені, коли розпочнеться новий газовий рік, ми почнемо отримувати румунський газ із Чорного моря", – сказав Тофан.

За словами прем’єра, значний обсяг газу, який видобуватимуть у Чорному морі у рамках проєкту Neptun Deep, уже зарезервували для споживання в Молдові. Тофан не уточнив обсяг, але зазначив, що така співпраця вигідна як румунському постачальнику, так і молдовським споживачам.

"Румунія видобуває близько 8 млрд кубометрів газу на рік. Після запуску Neptun Deep цей обсяг подвоїться, і Румунія стане найбільшим виробником природного газу в Європі… Це буде газ із Neptun Deep, який піде на користь нашим споживачам. Він видобувається ближче до нашої країни, а отже, витрати на транспортування будуть нижчими", – пояснив глава уряду Молдови.

За словами Тофана, сторони також обговорили прискорення будівництва лінії електропередачі Бєльці-Сучава.

"Ми детально обговорили хід реалізації проєктів з розвитку транспортних та енергетичних сполучень – двох найважливіших напрямків для сталого розвитку Молдови та її інтеграції з ЄС через Румунію. Ми відвідаємо електропідстанцію Кишинева, яка відіграє ключову роль у досягненні повної енергетичної незалежності Молдови. Ми й надалі підтримуватимемо зміцнення енергетичної незалежності в інтересах громадян", – зазначив прем’єр.

Раніше прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан повідомив, що розглядає можливість закупівлі природного газу для потреб країни в України.

Нагадаємо, з 26 вересня в Молдові діє надзвичайний стан в енергетичному та гідрологічному секторах на 60 днів. Глава уряду пояснив, що цей захід має превентивний характер.

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