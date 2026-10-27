У Словенії зник один з останніх льодовиків

У Словенії з Триглавського льодовика – одного з останніх в країні – зникла остання ділянка льоду.

Про це йдеться у публікації The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Колись могутня крижана маса втратила 93% своєї площі в період з 1983 по 2003 рік, скоротившись до розмірів, що охоплювали менше ніж один гектар скелі, але потім здивувала дослідників, які побоювалися її неминучого зникнення, протримавшись на горі ще два десятиліття.

За останні п’ять років, серед яких три найспекотніші роки в історії спостережень у Європі, решта льоду розтанула, залишивши лише кілька ізольованих ділянок, а остаточний залишок основної маси наприкінці літа становив усього кілька метрів.

Нові фотографії схилу гори – зроблені до та після снігопаду цього місяця – підтверджують, що льоду більше не залишилося.

Anton Melik Geographical Institute

Директор Географічного інституту імені Антона Меліка Матія Зорн зазначив, що гора Триглав "займає центральне місце в словенській національній ідентичності", а зникнення льодовика означає втрату важливого джерела даних та індикатора кліматичних змін.

"Щороку я усвідомлював, що льоду ставатиме дедалі менше. Але щороку я був вражений тим, наскільки менше льоду там залишалося", – сказав він.

Триглав – найвища вершина Словенії, культурний орієнтир, на який, як вважається, кожна людина в цій країні має піднятися хоча б раз.

Хоча льодовик зник, вчені виявили лід у печерах під Триглавом, оскільки його відступ відкрив нові ходи.

Другий льодовик на горі Скута також зменшився в розмірах і потоншав, але ділянка льоду, що залишилася, краще захищена від сонця, ніж на Триглаві, і, як очікується, протримається ще кілька років.

Нагадаємо, в серпні в Італії через спекотну погоду закрили останню досі доступну локацію для катання на лижах влітку – льодовик Стельвіо.

Минулого року повідомляли, що за 60 років в італійських Альпах зникли льодовики площею як в озера Комо.