ЗМІ: Мелоні блокує новий пакет військової допомоги Україні до виборів у США

Тринадцятий пакет італійської військової допомоги Україні залишається в підвішеному стані, а прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні очікує проміжних виборів у США, перш ніж розблокувати це питання.

Про це пише Il Giornale d’Italia та інші медіа з посиланням на власні джерела, інформує "Європейська правда".

Остаточного рішення про припинення поставок допомоги Україні в Італії не приймали: скоріше йдеться про низку відстрочок, які поступово відсунули термін прийняття рішення.

Наразі проміжні вибори у США, які відбудуться 3 листопада, стали черговою причиною затримки, вказує видання. Однак не зазначається, який результат виборів міг би сприяти прийняттю рішення, а також не визначено, чи відбудеться відправка одразу після голосування.

Ситуацію загострює також заява віцепрем’єра Маттео Сальвіні про те, що він винесе на голосування припинення поставок зброї для України.

Про розрив відносин із Парижем і Києвом не йдеться, вважає видання, попри порушення зобов’язань, взятих Мелоні перед президентами Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном. Втім, питання термінів поставки допомоги залишається невизначеним.

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що для України уже готовий новий пакет військової допомоги. Це він сказав у відповідь на критику Маттео Сальвіні щодо підтримки Києва.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністра Італії Маттео Сальвіні переобрали лідером ультраправої партії "Ліга", яка входить до керівної коаліції прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні.