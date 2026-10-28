Тисяча фермерів на тракторах влаштували акцію протесту в Мадриді

Близько 500 тракторів та тисячі фермерів з усієї Іспанії 28 жовтня розпочали протест в іспанському Мадриді, вимагаючи від уряду вжити негайних заходів у зв’язку зі зростанням цін.

Про це інформує El Mundo, повідомляє "Європейська правда".

Учасники акції зранку 28 жовтня в’їхали до Мадрида п’ятьма колонами тракторів та рухаються на площу Колумба у центрі іспанської столиці. Звідти об 11:00 вони рушать містом до будівлі Міністерства сільського господарства, рибальства та продовольства.

Планується, що акція триватиме до 18:00.

Протестувальники у першу чергу вимагають уряд ухвалити надзвичайний план дій щодо виробничих витрат та сільськогосподарського дизельного палива для професійного використання. А також – щоб Спільна сільськогосподарська політика мала власний і достатній бюджет у наступному бюджеті Європейського Союзу.

Раніше міністри сільського господарства країн ЄС досягли угоди щодо майбутньої Спільної сільськогосподарської політики, реалізація якої залежатиме від переговорів щодо бюджету Європейського Союзу.

Нагадаємо, 25 жовтня в центрі Барселони спалахнули заворушення під час протестів: протестувальники кидали в правоохоронців каміння та інші важкі предмети, а кілька груп зводили барикади, підпалювали сміттєві баки та розбивали вітрини магазинів.