Нідерланди виділяють 1,2 млрд євро допомоги Україні на три роки

Уряд Нідерландів виділяє 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки, щоб сприяти відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських підприємств.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Нідерландів.

У новому пакеті допомоги акцент зроблений на допомозі в сферах енергетики та водопостачання, а також на підтримці бізнесу. Про це в середу, 28 жовтня, під час візиту до Києва повідомив міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва у сфері розвитку С'єрд С'єрдсма.

"Україна перебуває під сильними обстрілами і готується до дуже важкої зими. Для нашої спільної безпеки надзвичайно важливо, щоб ми продовжували підтримувати українців, аби вони могли витримати цю боротьбу. Тому уряд зараз робить додатковий крок", – зазначив міністр.

Зокрема, цього року Нідерланди прискорено виділять 40 млн євро для Фонду підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) на термінове відновлення та ремонт енергетичної інфраструктури.

Нідерланди також виділяють 55 млн євро на енергетичні матеріали, які постачатимуть Києву.

Ще 136 млн євро будуть спрямовані, серед іншого, на Ukraine Partnership Facility для нідерландських компаній на українському ринку. А 19,5 млн євро – на страхування для підприємств, які планують експортувати свої товари в Україну.

Цим пакетом уряд Нідерландів конкретизує суми, які вже були раніше обіцяні на цей період: 878 млн євро на невійськову допомогу та додаткові 327 млн євро, які були оголошені в день оприлюднення бюджету. Значна частина цієї допомоги надається через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Світовий банк та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).

Раніше повідомляли, що у середу, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідає Нідерланди, де зустрінеться з представниками уряду та королем.

Нагадаємо, Нідерланди виділять 10 млн євро на роботу навчальних центрів для підготовки військовослужбовців на території України.