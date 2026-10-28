У ЄС пропонують новому уряду Сербії допомогу в проведенні реформ для зміцнення демократії

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з розширення Марта Кос у спільній заяві пообіцяли підтримку Євросоюзу для нового уряду Сербії у проведенні реформ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Європейський Союз як і раніше готовий співпрацювати з новим урядом Сербії щодо основних аспектів процесу вступу до ЄС, йдеться у заяві. Зокрема – щодо демократичних критеріїв, незалежності судової влади та основних прав, включаючи свободу ЗМІ.

"У перспективі, зменшення поляризації суспільства має вирішальне значення для зміцнення довіри серед громадян. ЄС готовий надати підтримку у проведенні реформ та перетворити їх на можливості для народу Сербії", – йдеться у спільній заяві.

Хоч Кая Каллас та Марта Кос позитивно оцінили проведення прозорих виборів у Сербії, вона нагадали про необхідність подальшого реформування виборчої системи.

"Пріоритетом залишається суттєве вдосконалення та реформування виборчої системи шляхом інклюзивного процесу за участю всіх відповідних зацікавлених сторін з метою забезпечення справжнього та добросовісного виконання рекомендацій ОБСЄ та Ради Європи", – кажуть у ЄС.

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобув "Студентський список", який отримав майже 53% голосів виборців.

Ввечері 25 жовтня колишній президент Сербії та лідер виборчого списку "Єдиної Сербії" Александар Вучич визнав поразку.

Більше про це читайте у статті: Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні.