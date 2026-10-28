У Польщі українцю на 6 років заборонили в'їзд до Шенгену через крадіжку в магазині

Українця, який обікрав магазин у Польщі, депортують, а також йому заборонили в’їзд до країн Шенгенської зони на шість років.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу прикордонної служби Польщі.

34-річний чоловік був засуджений за крадіжку в магазині. Відповідно до чинного законодавства, іноземці, які порушують закони, повинні розраховувати не лише на кримінальну відповідальність, а й на можливість депортації, зазначають польські прикордонники.

Виявилося, що в минулому чоловік уже був засуджений за адміністративні правопорушення та крадіжки.

Після завершення процедур його передали співробітникам прикордонної служби. Вони винесли рішення зобов’язати його повернутися до країни походження. А також наклали шестирічну заборону на в’їзд на територію країн Шенгенської зони.

Раніше з Польщі депортували українця, який напав з ножем на співвітчизника та погрожував йому смертю.

Також повідомляли, що Польща вишле громадянку України, яка у стані алкогольного сп'яніння покусала поліцейського – так, що той опинився в інфекційній лікарні.