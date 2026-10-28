Прем’єр Британії відповів на критику опозиції щодо його заяв про Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у середу вступив у суперечку з лідеркою опозиційної Консервативної партії Кемі Баденох щодо поглиблення відносин Лондона з Європейським Союзом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Лідерка консерваторів Кемі Баденох під час засідання парламенту звинуватила прем’єр-міністра його в тому, що він не "поважає" результати голосування щодо виходу Британії з ЄС 2016 року.

Баденох заявила, що Бернем створив плутанину своїми заявами про Brexit, і запитала, чи хоче він референдуму щодо повернення до ЄС.

"Жодної плутанини немає. Уряд має колективно узгоджену позицію, яку я сьогодні виклав", – відповів прем’єр лідерці опозиційної партії.

Бернем повторив свою критику чинної угоди Великої Британії з ЄС, заявивши, що його обов'язком є вдосконалення цього документа.

"Червоні лінії" в нашій передвиборчій програмі, зокрема щодо свободи пересування, залишатимуться непорушними протягом усього терміну повноважень цього парламенту", – зазначив Бернем.

У передвиборчій програмі Лейбористської партії за 2024 рік виключено повернення до свободи пересування з ЄС, членства в єдиному ринку або в митному союзі.

Баденох, продовжуючи критику щодо заяв прем’єра, заявила, що країна перебувала у жахливому стані у 2017 році, коли точилася боротьба щодо поточної угоди про Brexit.

Бернем зазначив, що Баденох "говорить правду", і що Британія постраждала від низьких темпів зростання та недостатнього контролю над міграцією внаслідок "більш жорсткого Brexit, ніж було обіцяно" під час референдуму 2016 року.

"Моя увага зосереджена на тому, щоб домогтися кращої угоди для Великої Британії, це моя відповідальність, і я буду керувати цим процесом з цієї трибуни протягом наступних кількох тижнів", – сказав глава уряду.

На саміті ЄС–Велика Британія в Брюсселі 20 листопада Бернем просуватиме варіанти перезавантаження відносин з блоком щодо таких питань, як мобільність молоді, продукти харчування, напої, енергетика та співпраця у боротьбі з нелегальною імміграцією.

У понеділок, 26 жовтня, очільник британського уряду Енді Бернем заявив, що дотримається передвиборчої обіцянки Лейбористської партії і не наполягатиме на поверненні Великої Британії до ЄС протягом каденції цього парламенту, однак, висловлюючи свою особисту думку, він зазначив, що хотів би бачити, як країна повертається до ЄС ще за його життя.

Нещодавно Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Британією та ЄС, зазначивши, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

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