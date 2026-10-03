Підозрюваного у вбивстві ексміністерки Британії звинуватили в підготовці нападу на Фараджа

Чоловіка, якого звинувачують у вбивстві колишньої міністерки Енн Віддекомб, також звинуватили у підготовці терористичних актів, зокрема проти лідера правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Представники антитерористичної поліції повідомили, що 28-річному Джошуа Керрі в п’ятницю, 2 жовтня, висунули одне звинувачення у підготовці терористичних актів.

Звинувачення стосується діяльності, яка, як стверджується, відбувалася в період з травня 2024 року по липень 2026 року.

Заступниця помічника комісара поліції з питань боротьби з тероризмом Вікі Еванс зазначила, що висунуте обвинувачення стало результатом "надзвичайно інтенсивного та складного розслідування".

"Це розслідування проводила спеціальна команда детективів, аналітиків та судових експертів, які працювали за кількома напрямками, що й призвело до висунення цього дуже серйозного обвинувачення", – додала вона.

Міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд заявила, що розуміє, що це нове звинувачення викликає "надзвичайне занепокоєння", і висловила "глибоке співчуття" Фараджу та його родині.

"Нехай ніхто не помиляється: напад на будь-кого з політиків – це напад на нас усіх", – сказала вона.

У липні Керрі було пред’явлено звинувачення у вбивстві 78-річної Віддекомб, колишньої міністерки з партії консерваторів та речниці партії Reform UK.

Варто зазначити, що партія Фараджа, яка раніше здобула переконливу перемогу на місцевих виборах, зараз перебуває під слідством парламентських органів у зв’язку з незадекларованим пожертвуванням у розмірі 5 млн фунтів від криптомільярдера Крістофера Гарборна.

Пізніше двоє помічників Фараджа – Ден Джукс та керівник відділу політики Джеймс Орр – пішли у відставку на час розслідування щодо таємної операції з викриття нелегальних пожертв.

А зараз партія отримала рекордне фінансування у розмірі 72 млн фунтів від двох інвесторів.