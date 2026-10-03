У Мінфіні прокоментували заяви Єврокомісії щодо відсутності потреби України у додаткових коштах

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що, попри заяви представників Єврокомісії про те, що дефіциту в українському оборонному бюджеті немає, в Міноборони все ж мають потребу в додаткових коштах на цей рік.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Напередодні головна речниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що представники Євросоюзу та України під час спільної зустрічі 1 жовтня дійшли до висновку, що наразі Україна не має потреби у додатковому міжнародному фінансуванні в 2026 році.

Втім, Марченко нагадав, що в серпні 2026 року в Міноборони України задекларували додаткову оборонну потребу розміром $27 млрд.

"Цей тиждень, разом з представниками Міноборони та Єврокомісії ми проводили зустрічі в Брюсселі де обговорили можливі шляхи закриття цієї потреби. Ми напрацювали план і показали наше бачення, але це не означає що цієї проблеми немає", – сказав він.

За його словами, коштом внутрішніх ресурсів (економія і перерозподіл видатків) Україна покриє понад $7 млрд з цієї потреби, ще близько $12 млрд розраховують знайти "спільними зусиллями".

"Решта коштів є критичною потребою, і ми працюємо спільно з Міністерством оборони над визначенням джерела покриття. Єврокомісія не зможе її покрити через відсутність у них відповідних інструментів в цьому році", – акцентував міністр.

Марченко наголосив, що варто розділяти бюджетний і військовий треки фінансування.

Як повідомляла "Європейська правда", 1 жовтня у спільній заяві ЄС та Україна заявили, що знайшли можливості для забезпечення фінансування українського бюджету та оборони у 2026 році.

2 жовтня Європейська комісія виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility, частину коштів забезпечили за рахунок кредиту на підтримку на суму 90 млрд євро.

"ЄвроПравда" детально описувала, які реформи виконала Україна для отримання цього траншу.

Нагадаємо, 29 вересня у Брюсселі єврокомісарка Марта Кос заявила, що ЄС виконує свою частину зобов’язань і дала зрозуміти, що очікує того ж і від Києва. Зокрема, вона закликала українську владу об'єднатись для "толоки реформ" в обмін на фінансування.