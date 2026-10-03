Штайнмаєр заявив про загрозу єдності Німеччини через екстремістів і дезінформацію

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попередив, що Німеччина ризикує знову опинитися в ситуації розколу, характерній для Веймарської республіки напередодні Другої світової війни, через потік дезінформації, що поширюється антидемократичними екстремістами.

Про це він сказав у промові з нагоди річниці возз’єднання Німеччини у 1990 році, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У промові не було прямої згадки про жодну партію, але Штайнмаєр засудив "нестерпну політичну демагогію екстремістських сил", які, за його словами, загрожують свободі та демократії й ставлять під загрозу єдність країни.

Президент Німеччини заявив, що його країна "як ніколи раніше потребує виваженої, послідовної, професійної та непохитної державної політики".

Він зазначив, що демократична дискусія підривається витонченими кампаніями дезінформації, "сфабрикованими кремлівськими тролями, німецькими ультраправими екстремістами або навіть маревними лівими авторитарними діячами, які потім заповнюють Інтернет завдяки безпринципним інтернет-олігархам".

Штайнмаєр визнав, що багато хто як у східній, так і в західній частині Німеччині не довіряє політичній системі, а до третини виборців "своїми виборчими рішеннями демонструють, що відвертаються від ключових фундаментальних прав нашої республіки".

"Чи стає Берлін дедалі більше схожим на Веймарську республіку – це питання, на яке ще належить відповісти", – додав він.

Нагадаємо, перемоги ультраправих та ультралівих партій на виборах у федеральних землях Німеччини посилили дискусію серед посадовців щодо того, чи можуть органи безпеки обмежувати їм доступ до секретної інформації, яка може потрапити до Росії або до рук злочинних угруповань.

Тим часом в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" заявили про підготовку до форуму Росія–США–Німеччина, який має відбутися у 2027 році. За словами заступника голови фракції "АдН" у Бундестазі Маркуса Фронмаєра, йтиметься про відновлення роботи газопроводу "Північний потік".