Україна отримала 50 млн євро від Банку розвитку РЄ та Італії на компенсації за знищене житло

Україна отримала 50 млн євро в межах проєкту Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) "HOME: Компенсація за знищене житло", залучені кошти буде спрямовано на фінансування житлових сертифікатів у межах державної програми "єВідновлення".

Про це повідомило Міністерство фінансів України, пише "Європейська правда".

25 млн євро надано Банком розвитку Ради Європи та 25 млн євро – за фінансової підтримки Уряду Італійської Республіки.

Рамкову угоду про друге додаткове фінансування проєкту HOME було підписано 26 червня 2026 року під час Конференції з відновлення України URC-2026 у Гданську.

Загальний обсяг нового пакета фінансування становить 100 млн євро, половину з яких – 50 млн євро – забезпечує уряд Італії через механізм БРРЄ.

Раніше Україна вже залучила 200 млн євро в межах попередніх етапів проєкту HOME. За рахунок цих коштів було профінансовано понад 6 000 житлових сертифікатів для громадян, які втратили житло внаслідок війни.

Нагадаємо, в кінці вересня Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, відкрив для подання заяв усі 43 категорії, передбачені його мандатом. Таким чином завершився поетапний запуск системи подання заяв, який розпочався у квітні 2024 року.

"ЄвроПравда" раніше опублікувала покрокову інструкцію, як подати заяву до Реєстру збитків від російської агресії.