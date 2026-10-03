У Кишиневі другий день поспіль евакуювали людей з аеропорту через "замінування"

У міжнародному аеропорту Кишинева у суботу, 3 жовтня, оголосили тривогу у зв’язку із "замішуванням", через що пасажирів і персонал евакуювали.

Про це повідомила адміністрація летовища, пише "Європейська правда".

Про проведення евакуації на летовищі повідомили о 15:08 суботи. На місце події прибули спеціалізовані підрозділи МВС, а процедура реєстрації пасажирів була призупинена.

О 16:00 в аеропорту повідомили, що перевірки, проведені спеціалізованими бригадами, завершено, а причина тривоги не підтвердилася.

Доступ пасажирів до терміналу відновили, розпочалися процедури посадки.

Пасажирам порадили перевіряти статус рейсів у режимі реального часу на онлайн-табло аеропорту, стежити за повідомленнями авіакомпаній, рейсами яких вони планують скористатися, та дотримуватися вказівок персоналу.

Варто зазначити, що 2 жовтня після надходження аналогічного сигналу про потенційну загрозу пасажирів і персонал аеропорту Кишинева також оперативно евакуювали

Проте повідомлення про бомбу виявилося неправдивим.