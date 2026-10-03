Греція повертає Болгарії останки одного з її найважливіших правителів

Болгарія в суботу з великою помпезністю та урочистостями зустрічає останки середньовічного царя Самуїла після десятиліть переговорів з Грецією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Останки, знайдені 60 років тому в прикордонному районі Греції, доправляють до болгарської столиці Софії військовим літаком, їх зустрічають з усіма державними почестями.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс сподівається, що передача останків допоможе Афінам із проханням до Великої Британії повернути мармури Парфенона, колекцію 2500-річних скульптур, вивезених з Акрополя та переданих Британському музею.

Цар Самуїл правив Першим болгарським царством з 997 по 1014 рік, поступово поширюючи свою владу на значну частину Балкан аж до Охридського озера, яке нині розташоване в Північній Македонії на кордоні з Албанією. Однак правління Самуїла також характеризувалося конфліктом із Візантійською імперією, яка зрештою розгромила його армію в битві під Клейдіоном у 1014 році.

У Болгарії Самуїла вважають символом національної ідентичності.

Передача його останків відбувається відповідно до угоди, укладеної на початку цього тижня між міністрами культури двох країн. Згідно з нею, Болгарія поверне Греції релігійні реліквії, вивезені з грецьких монастирів під час Першої світової війни.

Міцотакіс та його болгарський колега Румен Радев взяли участь у церемонії в Музеї візантійської культури в Салоніках, де зберігалися останки, перед їхньою передачею.

"Це речі, які належать обом нашим народам; вони є нашою пам’яттю та нашим зв’язком, і наші співвітчизники та майбутні покоління заслуговують і повинні мати можливість віддати шану своїм предкам", – заявив Радев під час церемонії в музеї.

Нагадаємо, у вересня прем’єр Греції Міцотакіс заявив, що угоду про повернення мармурових скульптур Парфенона з Британії ще можна укласти за умови "політичної волі".

Британський музей завжди виключав можливість повернення мармурових скульптур і наполягав на тому, що вони були придбані на законних підставах.