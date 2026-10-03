Кишинів викликав "на килим" главу посольства РФ через падіння уламків ракет і дронів

МЗС Молдови викликало призначеного посла РФ Олега Озерова та вручило йому ноту протесту у зв’язку з несанкціонованим прольотом у повітряному простірі п’яти дронів та ракет, які вибухнули поблизу населених пунктів у чотирьох районах.

Про це МЗС Молдови повідомило у суботу, 3 жовтня, пише "Європейська правда".

МЗС Молдови звернуло увагу на серйозність інциденту, який поставив під загрозу життя та безпеку громадян і спричинив пожежі та матеріальні збитки. У зв’язку з цим керівника посольства РФ Озерова викликали до МЗС.

"Міністерство закликає Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова та запобігати повторенню подібних інцидентів", – заявили у молдовському відомстві.

У суботу 3 жовтня національна система моніторингу повітряного простору Молдови зафіксувала проліт кількох безпілотних літальних апаратів. У Службі повітряних операцій Національної армії повідомили, що у проміжку часу з 7:45 до 8:00 національний повітряний простір перетнули п’ять безпілотних літальних апаратів.

Пізніше міністр оборони Анатолій Носатий уточнив, що в інциденті були задіяні три ракети та два дрони, уламки яких впали в чотирьох районах країни.

Згодом Міністерство оборони Молдови заявило про шостий несанкціонований політ у повітряному просторі на тлі масованої ранкової атаки Росії по Україні.

У зв’язку з інцидентами з дронами Озерова також викликали до МЗС Молдови 1 жовтня.