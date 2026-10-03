Більшість поляків вважають, що конфлікт між владою заважає реагувати на загрози безпеці

Майже 65% поляків вважають, що конфлікт між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким заважає ефективно реагувати на безпекові виклики.

Про це свідчить опитування SW Research, проведене на замовлення Onet, пише "Європейська правда".

Респондентам поставили таке запитання: "Чи заважає конфлікт між урядом і президентом Польщі ефективно реагувати на загрози безпеці?".

Майже дві третини поляків (64,7%) вважають, що конфлікт між урядом і президентом заважає ефективно реагувати на загрози безпеці. Протилежної думки дотримуються 18,5% опитаних.

Відповідь "важко сказати" обрали 16,8% учасників опитування.

Відповіді є схожими серед жінок і чоловіків, а також у різних вікових групах.

Найбільше уваги на проблему, пов’язану з конфліктом між урядом і президентом, звертають особи віком 50 років і старше. У цій групі аж 71,6% респондентів вказують, що це ускладнює ефективне реагування на загрози.

Росія посилює тиск на країни НАТО, здійснюючи чергові провокації. У середині вересня російські дрони атакували поїзд біля кордону з Польщею, також дрон пошкодив вантажівку. Неподалік від прикордонного переходу "Дорогуськ-Ягодин" наприкінці вересня було зафіксовано влучання дрона.