У дисертації прем'єра Литви виявили плагіат, дали пів року на виправлення

Прем’єр-міністру Литви Міндаугасу Сінкявічюсу надано шість місяців на виправлення випадків плагіату та інших порушень академічної етики в його докторській дисертації, проте університетська комісія з етики ухвалила рішення не позбавляти його наукового ступеня негайно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Комісія з етики Університету управління та економіки ISM виявила у дисертації Сінкявічюса 2015 року, присвяченій споживанню алкоголю, п’ять випадків плагіату та два випадки неналежного використання тексту, що не є плагіатом.

Комісія дійшла висновку, що ці порушення суперечать принципам академічної доброчесності університету та вимогам щодо незалежних докторських досліджень.

Вона рекомендувала ректору університету доручити декану аспірантури встановити вимоги щодо оприлюднення переліку виправлень та належного зазначення джерел протягом 60 календарних днів. Після затвердження цих вимог Сінкявічюс матиме шість місяців на внесення виправлень.

Переглянута дисертація буде розглянута докторською комісією та опублікована разом із додатком із виправленнями. Якщо Сінкявічюс відмовиться усунути недоліки у встановлені терміни, комісія може рекомендувати розпочати процедуру позбавлення його докторського ступеня.

Комісія зазначила, що негайне позбавлення наукового ступеня було б непропорційним покаранням. Вона не виявила порушень у процедурах оцінювання чи захисту дисертації.

Сінкявічюс визнав висновки комісії та пообіцяв підготувати виправлення.

"Я сам провів аналіз даних і сформулював висновки. Тому я ніколи не сумнівався у своїй роботі, але не заперечую виявлених порушень", – сказав він у п’ятницю агентству BNS.

Розслідування було розпочато після звинувачень у плагіаті, що з’явилися в липні. Комісія почала розгляд скарги в серпні, а згодом отримала ще дві скарги.

Сінкявічюс захистив свою докторську дисертацію в ISM у 2015 році.