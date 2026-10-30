Польський суд вирішить, чи видавати Румунії українця за підозрою у спробі підпалу заводу

Варшавська окружна прокуратура подала до суду клопотання про екстрадицію до Румунії 25-річного українця Артема С., ймовірно причетного до спроби підпалу оборонного підприємства Carfil у румунському Брашові.

Про це стало відомо RMF24, передає "Європейська правда".

Артем С. був затриманий у Варшаві на підставі Європейського ордера на арешт, виданого румунськими правоохоронними органами. Наразі він перебуває під вартою.

Оскільки термін його тимчасового арешту закінчується на початку наступного тижня, прокуратура звернулася до суду як з проханням про екстрадицію українця до Румунії, так і про продовження терміну утримання під вартою. Засідання у цій справі, найімовірніше, відбудеться у понеділок.

25-річний чоловік не дав у суді згоди на свою екстрадицію до Румунії за спрощеною процедурою. У нього є захисник за власним вибором. Це означає, що справа розглядатиметься у звичайному порядку, передбаченому процедурою щодо Європейського ордера на арешт.

Нагадаємо, Служба розвідки Румунії викрила диверсійну мережу, що координувалася з Росії та яка причетна до спроби підпалу на території збройового заводу Carfil у Брашові 14 вересня. За даними ЗМІ, у спробі підпалу підозрюють громадянина України та двох білорусів.

Президент Румунії Нікушор Дан засудив будь-яку причетність Російської Федерації до актів диверсії на території Румунії.

Міністерство закордонних справ Румунії у вівторок викликало посла Росії в Бухаресті для надання роз’яснень щодо диверсії на заводі Carfil у Брашові, за якою нібито стояла мережа, що керується з РФ.