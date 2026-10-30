Колишні прем'єри та міністри Болгарії спільно закликали голосувати за проукраїнського Гюрова
Колишній президент, експрем’єри та колишні міністри Болгарії звернулися до громадян із закликом проголосувати за проукраїнського та прозахідного кандидата Андрея Гюрова у другому турі президентських виборів.
Про це йдеться у спільній заяві, яку опублікувала партія "Демократи за сильну Болгарію", пише "Європейська правда".
Підписанти заяви наголосили, що Болгарія потребує рішучого захисту національних інтересів та повноцінної участі Болгарії у спільній обороні ЄС та НАТО на тлі російської загрози. Вони закликали проголосувати за прозахідного ексочільника уряду Андрея Гюрова у другому турі президентських виборів, які відбудуться у неділю, 1 листопада.
У листі критикується політика чинного уряду Румена Радева та президентки Іліяни Йотової, зокрема щодо Росії.
"Відмова визнати російську загрозу, зокрема в прилеглому регіоні, та назвати відповідальність Кремля за ескалацію в Чорному морі, у поєднанні з недостатнім використанням наших власних можливостей та ресурсів союзників, різко збільшує вразливість Болгарії та геополітичний ризик для країни", – йдеться у зверненні.
Політики наголошують, що наслідки цього підходу вже відчувають громадяни країни – "вони зачіпають кожного болгарського громадянина, бізнес, торгівлю та безпеку судноплавства до та з наших портів".
"Тому закликаємо всіх, хто вважає себе патріотами та захисниками цивілізаційного вибору Болгарії – її місця в сім’ї європейських демократій та в НАТО – зробити свій вибір і проголосувати за Андрія Гюрова та Георгія Кандева – єдину реальну можливість зупинити ковзання до міжнародної ізоляції та чергової національної катастрофи. Болгарія потребує політичної противаги та корективу до політики Румена Радева", – йдеться у заяві.
Лист підписали колишній президент Росен Плевнелієв, експрем’єр-міністри Бойко Борисов, який також очолює партію ГЕРБ, Іван Костов та Ніколай Денков. До підписання долучилися мер Софії Василь Терзієв та 15 колишніх міністрів з різних урядів. Серед підписантів – вищі офіцери з резерву та запасу, дипломати та громадські діячі.
Нагадаємо, у другому турі виборів президента Болгарії змагаються Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров. Другий тур виборів пройде у неділю, 1 листопада.
За підсумками першого туру виборів Йотова набрала 34,6% голосів, а Гюров – 31,9%.
Більше про це читайте у статті: Шанс на поразку РФ у Болгарії: яку сенсацію дав перший тур виборів президента і що буде далі.