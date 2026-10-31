Усунутий голова Конституційного трибуналу Польщі заявив про "держпереворот"

Голова Конституційного трибуналу Польщі Богдан Свечковський, якого уряд вважає усунутим, під час виступу біля будівлі установи рано-вранці у суботу заявив про спробу "державного перевороту" в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить RMF FM.

В ході виступу він також зазначив, що "Трибунал складається з суддів, призначених відповідно до закону, а не з узурпаторів, які проникли до нього через чорний хід у супроводі урядових охоронців і оточили себе поліцейським кордоном, боячись поляків".

Присутні почали кричати: "Ганьба".

"Ми маємо справу з замахом на конституційний орган держави, з державним переворотом; ця влада сьогодні показала, що готова піти на будь-яке беззаконня", – сказав Свечковський.

Він наголосив, що жодна влада не може бути суддею у власній справі та призначати таких суддів, які їй до вподоби.

"Дії уряду проти незалежного конституційного суду виключають Польщу з кола демократичних правових держав і не мають прецеденту у світі, компрометують нашу країну, а не лише її владу", – сказав Свечковський.

Він наголосив, що незалежність Конституційного суду є гарантією для громадян, що їхні права та свободи будуть захищені від зловживань.

"Ця влада сьогодні показала, що готова піти на будь-яке беззаконня", – зазначив він.

Він подякував за підтримку президенту Каролю Навроцькому, за однозначну позицію першого голови Верховного суду Збігнєва Капінського, а також за слова солідарності та підтримки від різних юристів.

Нагадаємо, у п’ятницю на сайті Конституційного трибуналу з'явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

В ніч на суботу під Конституційного трибуналу зібрався мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виламали ворота і намагаються потрапити до будинку суду.

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив на захист дій поліції біля Конституційного трибуналу, заявивши, що їхньою метою було дати змогу законно обраним суддям відновити роботу установи.

Деталі читайте у статті: Польща йде під трибунал. Як конфлікт Туска і Навроцького переріс у конституційну кризу