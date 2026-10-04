Боснія і Герцеговина голосує на загальних виборах  

У неділю вранці в Боснії та Герцеговині відкрилися виборчі дільниці для проведення загальних виборів.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Близько 3,4 мільйона виборців у Боснії та Герцеговині обирають трьох членів багатонаціональної президентської ради країни, депутатів національного парламенту, а також керівників інститутів двох суб’єктів країни: Федерації Боснії та Герцеговини, де більшість населення становлять мусульмани, та Республіки Сербської, в якій домінують етнічні серби.

У Боснії існує складна система державних інститутів, створених у рамках мирної угоди 1995 року, укладеної за посередництва США, з метою врегулювання міжетнічних суперечностей.

У неділю вранці журналісти Associated Press повідомили, що бачили кілька виборчих дільниць, де голосування не змогло розпочатися вчасно через проблеми з новою технологією електронного голосування – заходом, запровадженим для усунення раніше висловлених побоювань щодо фальсифікації результатів.

У центрі уваги під час передвиборчої гонки перебуває переконаний проросійський політик Мілорад Додік, який, незважаючи на те, що його імені немає у виборчому бюлетені, домінував у передвиборчій кампанії та розпалював суперечки, що викликали побоювання щодо відновлення нестабільності.

Колишній президент Республіки Сербської позбавлений права обіймати державні посади після того, як його визнали винним у невиконанні рішень міжнародного посланця, який курував мирну угоду 1995 року.

Партія Додіка – "Альянс незалежних соціал-демократів", найімовірніше, переможе на виборах у Республіці Сербській.

На заключному передвиборчому мітингу своєї партії в п’ятницю ввечері в Баня-Луці, адміністративній столиці Республіки Сербської, Додік заявив прихильникам, що Боснія "мертва".

"Це неможлива країна. У ній немає жодного сенсу", – сказав Додік на мітингу, на якому також був присутній посол Росії в Боснії та Герцеговині Ігор Халабуков.

Країна страждає від напруженості між націоналістичними партіями, що представляють переважно мусульманських босняків, які становлять близько половини населення, православних сербів, які складають третину населення, та меншої меншини католицьких хорватів, частка яких становить 15%.

Не очікується, що голосування в неділю призведе до якихось суттєвих змін у розподілі влади.

Виборчі дільниці відкрились о 7:00 ранку за місцевим часом і мають закритися о 19:00.

Результати, ймовірно, будуть в основному відомі до пізнього вечора неділі. Однак через складну конституційну структуру та часто тривалі переговори щодо формування коаліції попередні результати навряд чи дадуть уявлення про те, яким буде майбутній уряд держави в цілому.

Боснія нині розділена на два політичні утворення – одне під контролем етнічних сербів, інше – під контролем боснійців і хорватів, зі слабким центральним урядом, роботу якого контролює міжнародний посланець.

Крістіан Шмідт, німецький політик-консерватор, який обіймав посаду міжнародного посланця в Боснії з серпня 2021 року, оголосив про свою відставку 12 травня.

Він пояснив це рішення тиском з боку США.

Детально на цю тему читайте в статті: Гучна відставка у складні часи: чому відхід Крістіана Шмідта загрожує стабільності Балкан